Украинское государство всё равно придется уничтожить

Валерий Вавилов

типа исхода русских, закрытия баз, изъятия собственности и т.д.- а этого сейчас нет? Ну а тогда что жужжать? Мне исходить не куда, базы (МТС) давно растащили (сначала закрыли, а потом растащили), а желающих на мою собственность что то не видно (усе и все в город- все в столицу- там пидорасы, там кот усатый пиздабольный (секретарь под прессом), там чукча (или недо(ре)обрезанный гейрей с тремя классами образования, открывает ногой кремлевские кабинеты и решает геополитические вопросы. В прекрасное время живем товарищи (или уже господа?)- братья столицу долбят, завалили БДК в Новороссийске, Курскую и Брянскую область утюжат как хотят, про мост лучше молчать, чем ремонтировать- его не надо ремонтировать- на ремонт съедено полтора бюджета нового моста. Так и хочется заорать- Путин, да взорви ты его сам наконец и не ибите мозги россиянам, завлекая на курорты Крыма. Какие проблемы решает афтор- 15-17в. Да ты еще вспомни великих укров, усердно копающих Черное море- ДБ зацикленный на исторических фактах. История пишется сейчас- кто размотает противника, тот и напишет историю, как был прав (не прав) военный историк Леонков.