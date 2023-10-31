День менеджера отмечается в России 1 ноября

В первый день ноября ежегодно в России отмечается День менеджера — специалиста в области управления. Несмотря на то что указанная дата не закреплена официально и не является выходным днем, праздник активно набирает популярность из-за распространенности такой должности практически на все предприятия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии