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Парламентская газета

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День менеджера отмечается в России 1 ноября

День менеджера отмечается в России 1 ноября

В первый день ноября ежегодно в России отмечается День менеджера — специалиста в области управления. Несмотря на то что указанная дата не закреплена официально и не является выходным днем, праздник активно набирает популярность из-за распространенности такой должности практически на все предприятия.

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