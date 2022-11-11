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ЦСКА проведет два зимних сбора в Турции, один – в ОАЭ

Стали известны планы подготовки ЦСКА к весенней части сезона. Команда уйдет в отпуск 27 ноября и возобновит работу в первой декаде января 2023 года.

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