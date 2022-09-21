Portal с RTX, релиз SpaceVenture, новая концовка в Deathloop, RTX-мод для всех игр, Iron Man от EA…

Анонс GeForce RTX 4090/4080 и программы для создания RTX-модов — RTX Remix, полную версию SpaceVenture разослали краудфандерам с Kickstarter (спустя несколько лет молчания), народное финансирование Star Citizen перевалило за $500 миллионов, отечественная студия получила 10 миллионов рублей от Фонда развития инноваций Республики Саха, апдейт Deathloop добавил в игру расширенную концовку и кросс-плей, EA Motive создаёт игру про Железного человека, экс-сотрудник Ubisoft обвинил Шрайера в «RPG-шности» Assassin's Creed Origins .