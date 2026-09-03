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Депутат Тетердинко рассказал о подготовке к выборам и взаимоотношениях с избирателями

Депутат Тетердинко рассказал о подготовке к выборам и взаимоотношениях с избирателями

В Петербурге 3 сентября прошла очередная встреча Экспертного клуба, на которой участники обсудили, как проходит подготовка к выборам, какие темы выходят на первый план и что партии могут предложить горожанам.

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