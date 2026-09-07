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В День города из Барнаула отправили технику и гуманитарный груз в зону СВО

В День города из Барнаула отправили технику и гуманитарный груз в зону СВО

В составе партии — пять автомобилей и 1 000 противоосколочных очков 5 сентября, в день 296-й годовщины Барнаула, из города отправили очередную партию транспортных средств и гуманитарной помощи — в зону проведения специальной военной операции и для населения новых российских регионов.

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