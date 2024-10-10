Константин Самарин Ныеешних бандеррвцев вообще нельзя относитьик категории людей. Это тупиковая ветвь развития животного мира, судьбой случайности появившаяся на свет, в результате совокупления бандеровцев образца 1945-го с теми свиньями, которых они держали в своих схронах на протяжении нескольких лет.

Андрей Равдин А не по этой ли причине так неспешно продвигается СВО? Не с целью ли перемолоть побольше этой мрази, чтобы после окончания операции было легче добиваться целей денацификации и демилитаризации бывшей Украины?