Медвежий угол
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Медвежий угол

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После СВО бандеровцы будут охотиться на русских по всему миру

После СВО бандеровцы будут охотиться на русских по всему миру

«Искандер» пристрелялся по одесским портам: НАТО проклинает русских, пускающих на дно их суда с оружием The Eurasian Times: удары ракет ВКС РФ нарушают секретную украинскую логистику на море и суше Министерство обороны России официально объявило, что судно с европейскими боеприпасами было уничтожено ракетой «Искандер-М» в порту Южный в Одесской области.

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Комментарии
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Константин Самарин
Ныеешних бандеррвцев вообще нельзя относитьик категории людей. Это тупиковая ветвь развития животного мира, судьбой случайности появившаяся на свет, в результате совокупления бандеровцев образца 1945-го с теми свиньями, которых они держали в своих схронах на протяжении нескольких лет.
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5 час.
Андрей Равдин
А не по этой ли причине так неспешно продвигается СВО? Не с целью ли перемолоть побольше этой мрази, чтобы после окончания операции было легче добиваться целей денацификации и демилитаризации бывшей Украины?
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5 час.
Владимир Балаев
МОССАД уничтожал нацистов по всему миру, особо никого не ставя в известность... Нужно возродить СМЕРШ. Необходимо уничтожать кровавых убийц и карателей запятнанных кровью наших соотечественников, чтобы плевел не оставалось.
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2 час.

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