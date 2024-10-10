«Искандер» пристрелялся по одесским портам: НАТО проклинает русских, пускающих на дно их суда с оружием The Eurasian Times: удары ракет ВКС РФ нарушают секретную украинскую логистику на море и суше Министерство обороны России официально объявило, что судно с европейскими боеприпасами было уничтожено ракетой «Искандер-М» в порту Южный в Одесской области.
После СВО бандеровцы будут охотиться на русских по всему миру
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Самарин
Ныеешних бандеррвцев вообще нельзя относитьик категории людей. Это тупиковая ветвь развития животного мира, судьбой случайности появившаяся на свет, в результате совокупления бандеровцев образца 1945-го с теми свиньями, которых они держали в своих схронах на протяжении нескольких лет.
Ответить
5 час.
Андрей Равдин
А не по этой ли причине так неспешно продвигается СВО? Не с целью ли перемолоть побольше этой мрази, чтобы после окончания операции было легче добиваться целей денацификации и демилитаризации бывшей Украины?
Ответить
5 час.
Владимир Балаев
МОССАД уничтожал нацистов по всему миру, особо никого не ставя в известность... Нужно возродить СМЕРШ. Необходимо уничтожать кровавых убийц и карателей запятнанных кровью наших соотечественников, чтобы плевел не оставалось.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии