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Маникюр раз в месяц, отросшие корни и минимум макияжа: почему “ленивая красота” стала главным трендом 2026 года

Маникюр раз в месяц, отросшие корни и минимум макияжа: почему “ленивая красота” стала главным трендом 2026 года

Еще несколько лет назад красота требовала дисциплины. Маникюр строго раз в две-три недели. Корни подкрасить, прежде чем кто-нибудь заметит.

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