Гонка «Северный лес 2024»: старт

Северный лес — гонка особенная. Первый этап чемпионата России. Единственная зимняя гонка сезона. За два гоночных дня спортсменам предстоит преодолеть трассу длиной 570 километров, из которых 370 — боевые.
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