На «Ночном велофесте» в Казани пройдет свадебная церемония

Казанский «Ночной велофест» впервые пройдет по закольцованному маршруту. Старт будет дан в 22.00 17 августа с парковки у Центра семьи «Казан», финишировать участники будут там же, проехав 14 километров по городу.
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