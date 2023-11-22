ООН: Со старта боёв больницы в Газе подверглись 178 атакам

В Организации Объединённых Наций указали на тот факт, что порядка 178 атакующих манёвров оказались нацелены на различные медицинские комплексы на территории сектора Газа после старта очередного витка противостояния.
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