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Газета.ру

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Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2027 году

Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2027 году

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

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