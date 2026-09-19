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Медведев призвал ответить на адские санкции США военным сдерживанием

Медведев призвал ответить на адские санкции США военным сдерживанием

 © Наталья Селиверстова/РИА Новости Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал ответить Вашингтону «языком прямого военного сдерживания» на новый закон об «адских санкциях» против России, позволяющий вводить пошлины до 100% против крупнейших покупателей российских энергоресурсов.

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