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Ночь пришла, а с ней и дроны После полуночи не только наши подразделения отправили новую партию беспилотников по военным объектам на украинской территории.

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