Вахтовики в ЯНАО объявили себя «рабами» из-за отсутствия спиртного

В ЯНАО вахтовики, которым общественная организация «Русская община» помогла получить от работодателя документы и отправиться домой, пожаловались на предпринимателя из Тарко-Сале из-за запрета покупать алкоголь.
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