Братские могилы Часова Яра: ФАБ накрыла блиндаж, ротный Петраковский и его бойцы остались на Донбассе

Радомир Маркуш 3 июня 2024 г., 19:23 Из-за огромных потерь ВСУ бросает на фронт плохо обученных «мобиков», треть из которых погибает в первом бою Американские средства массовой информации пробили очередное дно в освещении российско-украинского вооруженного конфликта.