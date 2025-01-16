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Елена Зеленская замечена на горнолыжном курорте в Швейцарии, утверждает экс-депутат

Елена Зеленская замечена на горнолыжном курорте в Швейцарии, утверждает экс-депутат

Экс-депутат Игорь Мосийчук заявил, что Елена Зеленская, жена главы киевского режима, была замечена на курорте в Санкт-Морице, Швейцария.

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