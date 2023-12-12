Сотрудники ФСБ провели в Петербурге рейд по поиску лжеполицейских – видео

В ходе рейда были обнаружены и изъяты различные удостоверения с признаками подделки. Сотрудники ФСБ совместно с представителями ФСО и МВД России провели в Петербурге рейд по выявлению и пресечению неправомерного использования поддельных удостоверений и документов с символикой спецслужб.