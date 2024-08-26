По поводу аэродрома Коломыя, где могли стоять F-16. Пока объективного контроля попадания нет, говорить о повреждениях нет смысла.
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По поводу аэродрома Коломыя, где могли стоять F-16. Пока объективного контроля попадания нет, говорить о повреждениях нет смысла.
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