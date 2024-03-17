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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобровский проиграл 3 из 4 последних матчей, отбив 11 из 15 бросков «Тампы»

Сергей Бобровский отразил 11 бросков из 15 в игре с «Тампой» (3:5). Пятый гол «Лайтнинг» забили на 59-й минуте в пустые ворота.

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