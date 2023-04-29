Войнов принял участие в раскатке перед 7-м матчем финала Кубка Гагарина с ЦСКА. Защитник «Ак Барса» пропустил 6-й матч серии

Защитник «Ак Барса» пропустил шестой матч серии из-за повреждения. В текущем плей-офф на счету 33-летнего игрока 9 (0+9) очков в 20 играх при полезности «минус 2» и среднем времени на льду 22:12.
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