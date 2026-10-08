В Петропавловске-Камчатском охотники застрелили медведя на кладбище

В Петропавловске-Камчатском охотники-добровольцы ликвидировали медведя, который более суток гулял по кладбищу.
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