Никитин и Аплачкина стали победителями «Красно-белого забега»

10 октября в Москве прошел «Красно-белый забег» на дистанциях 10 и 5 км. В рамках старта состоялся чемпионат России на 10 км.
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