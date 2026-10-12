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Мэр Сургута Слепов призвал депутатов Думы нового созыва отказаться от политических заявлений

Мэр Сургута Слепов призвал депутатов Думы нового созыва отказаться от политических заявлений

Глава Сургута Максим Слепов на первом заседании городской Думы нового созыва призвал депутатов полностью исключить из практики политические заявления, что, по оценке экспертов, фактически означает ликвидацию межпартийной дискуссии.

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