Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Уже не скроешь. Идем на Харьков

Уже не скроешь. Идем на Харьков

Сначала это был легкий бриз. Еле заметное дуновение ветерка. Шепот. В сетях замелькала новость.

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Комментарии
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N 35Lо35
Я, конечно, не военный человек, не понимаю - зачем заранее рассказывать о планах наступления? Чтобы противник успел подготовиться? Мне кажется, так поступают предатели.
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15 час.
СП
Сергей Потемкин
Пи... ть языком, не мешки ворочать.
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карюкалов вячеслав
Априори.
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