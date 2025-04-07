Полковник Сыртланов раскрыл, для чего Зеленский мечтает сохранить хотя бы метр курской земли

МОСКВА, 7 апреля, ФедералПресс. Член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», полковник запаса Тимур Сыртланов заявил, что украинские военные стремятся удержать под контролем хотя бы небольшой участок территории в Курской области из-за приказа главаря Владимира Зеленского.
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