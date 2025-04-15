🚨 В Симферополе столкнулись иномарка и мотоцикл: пострадали два подростка По информации прокуратуры Крыма, мотоциклист 2010 года рождения двигался по второстепенной дороге и не уступил автомобилю Honda.
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🚨 В Симферополе столкнулись иномарка и мотоцикл: пострадали два подростка По информации прокуратуры Крыма, мотоциклист 2010 года рождения двигался по второстепенной дороге и не уступил автомобилю Honda.