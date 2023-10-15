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29 очков Анферни Саймонса не спасли «Портленд» от поражения в матче с «Ютой» Лаури Маркканена

29 очков Анферни Саймонса не спасли «Портленд» от поражения в матче с «Ютой» Лаури Маркканена

«Юта» обыграла «Портленд» в домашнем предсезонном матче – 138:133. Самым результативным игроком «Блэйзерс» стал Анферни Саймонс, отметившийся 29 очками и 12 из 15 точными попаданиями с игры за 24 минуты на паркете (5 из 8 трехочковых).

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