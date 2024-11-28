Советник главаря киевского режима Дмитрий Литвин озвучил неприятную правду.Снижать возраст мобилизации на Украине бессмысленно, потому что оружия для солдат не хватает, заявил советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин, комментируя публикации в прессе о том, что США требуют этого от Украины.
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