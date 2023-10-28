Что говорит Майя Санду об отставке Юлиана Русу от руководства НАЦ

Президент Майя Санду прокомментировал уход Юлина Русу с поста главы Национального центра по борьбе с коррупцией В ходе передачи Reflection Points глава государства заявила, что у нее "нет вопросов" относительно его честности, а сам Русу заверяет, что может внести свой вклад на другой должности, сообщает Noi.
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