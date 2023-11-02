Чем, кроме цены, люксовая водка отличается от дешевой

Для многих из нас понятия «хорошая» и «плохая» водка очень абстрактны. На самом деле — чем отличается премиальный продукт от самого бюджетного? Наиболее распространенный критерий оценки водки — это запах.
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