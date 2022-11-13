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  • Татьяна Новикова
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Как украсить окна к Новому году 2023: варианты шикарного декора своими руками

Новогодние праздники невозможно представить без наряженной елки, украшенных окон и сияющих гирлянд. Это ни с чем не сравнимое чувство, когда ступаешь вечером по искристому снегу, и душа радуется от царящей вокруг атмосферы волшебства и праздника.

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