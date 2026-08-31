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Царьград

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Линда Носкова побеждает Кэти Волынец на старте US Open 2026

Линда Носкова побеждает Кэти Волынец на старте US Open 2026

На Открытом чемпионате США по теннису чешка Линда Носкова обыграла американку Кэти Волынец со счётом 7:5, 6:1.

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