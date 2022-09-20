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- Ну тебе же некогда пока за мной ухаживать, поэтому я поживу у мамы, - сказал муж, собирая сумку

- Ну тебе же некогда пока за мной ухаживать, поэтому я поживу у мамы, - сказал муж, собирая сумку

В той ситуации, которая сейчас возникла, я виновата всецело сама. Тут даже муж не виноват, потому что он-то всегда таким был, а я просто жила с закрытыми глазами.

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