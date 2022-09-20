- Ну тебе же некогда пока за мной ухаживать, поэтому я поживу у мамы, - сказал муж, собирая сумку

В той ситуации, которая сейчас возникла, я виновата всецело сама. Тут даже муж не виноват, потому что он-то всегда таким был, а я просто жила с закрытыми глазами.
Популярные статьи
- Житель Иркутска хотел по суду установить отцовство и получить компенсацию за погибшего в бою сына До этого он про парня и не вспоминал
- Родители увидели моего будущего мужа и поставили перед выбором: либо они, либо он. Я выбрала мужа и ни о чем не жалею
- Жалею, что когда-то плевала на школу и строила из себя бунтарку
Свежие комментарии