Депутат Бессараб: без рекламы невозможно обеспечить доходы для наших кинотеатров

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT отметила, что на данный момент нет необходимости вводить дополнительные нагрузки на отечественные кинотеатры в виде регистрации на билете фактического времени начала показа.
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