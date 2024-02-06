Депутат Бессараб: без рекламы невозможно обеспечить доходы для наших кинотеатров

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT отметила, что на данный момент нет необходимости вводить дополнительные нагрузки на отечественные кинотеатры в виде регистрации на билете фактического времени начала показа.