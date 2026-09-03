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Аргументы недели

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Новый автобусный маршрут сократит время поездки до станции метро «Академическая»

Новый автобусный маршрут сократит время поездки до станции метро «Академическая»

Автобусный маршрут № 1МА начал работу в Санкт-Петербурге. Движение по проспекту Науки позволит сократить время поездки до станции метро «Академическая» на десять минут.

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