📹❗️Нижегородские инженеры разработали для нужд СВО беспилотную модульную гусеничную платформу высокой проходимости «Молот».
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📹❗️Нижегородские инженеры разработали для нужд СВО беспилотную модульную гусеничную платформу высокой проходимости «Молот».