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Татар-информ

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Прокуратура требует изъять имущество бывшего замглавы МВД Татарстана

Прокуратура требует изъять имущество бывшего замглавы МВД Татарстана

Прокуратура Татарстана обратилась в суд с целью обратить в доход государства имущество Владимира Изаака – бывшего заместителя Министра внутренних дел по Республике Татарстан – экс-начальника Главного следственного управления.

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