Тео Пуршер проедет тренировку Гран При Абу-Даби с Alfa Romeo

Alfa RomeoРезервный гонщик Alfa Romeo и пилот молодёжной программы Sauber Тео Пуршер сядет за руль болида Формулы 1 в первой пятничной тренировке Гран При Абу-Даби, а затем француз отработает с итальянским коллективом официальные постсезонные тесты.
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