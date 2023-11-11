Тео Пуршер проедет тренировку Гран При Абу-Даби с Alfa Romeo

Alfa RomeoРезервный гонщик Alfa Romeo и пилот молодёжной программы Sauber Тео Пуршер сядет за руль болида Формулы 1 в первой пятничной тренировке Гран При Абу-Даби, а затем француз отработает с итальянским коллективом официальные постсезонные тесты.