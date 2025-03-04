Пока Киев не продемонстрирует стремление к миру: Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине

Представители Белого дома подтвердили, что США приостанавливают поставки военной помощи Украине. По словам американских чиновников, решение будет действовать до тех пор, пока Вашингтон не убедится в стремлении Киева содействовать заключению мира.
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