RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 485 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Жалкая горстка недограждан пытается всеми командрвать,как это на Майдане и было!В Канаде создали ...
  • Eduard
    Какие канадцы,эти двое с Украины? На качайте права всем.Идите со своим мнением на хрен.У всех свое мнение!В Канаде создали ...
  • Eduard
    А миллиарды конфисковать у партийной элиты Европы надо,что зы голые и голодные ходили!Белик: долго комп...

Пока Киев не продемонстрирует стремление к миру: Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине

Пока Киев не продемонстрирует стремление к миру: Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине

Представители Белого дома подтвердили, что США приостанавливают поставки военной помощи Украине. По словам американских чиновников, решение будет действовать до тех пор, пока Вашингтон не убедится в стремлении Киева содействовать заключению мира.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх