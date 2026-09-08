От 175 сантиметров и выше: 12 знаменитых советских актрис высокого роста

В советском кино высокая статница в кадре всегда была вызовом для операторов и режиссёров. Рост от 175 сантиметров диктовал всё: от походки актрисы до построения мизансцены.
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