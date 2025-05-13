Лесные пожары взяли в огненное кольцо поселок в Забайкалье

ИЗВЕСТИЯ Лесные пожары на Дальнем Востоке приобретают катастрофические масштабы. В Забайкальском крае огонь угрожает не только домам, рискуя оставить без жилья десятки семей, под угрозой – крупнейшая транспортная артерия страны – Транссибирская магистраль.