Лесные пожары взяли в огненное кольцо поселок в Забайкалье

ИЗВЕСТИЯ Лесные пожары на Дальнем Востоке приобретают катастрофические масштабы. В Забайкальском крае огонь угрожает не только домам, рискуя оставить без жилья десятки семей, под угрозой – крупнейшая транспортная артерия страны – Транссибирская магистраль.
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