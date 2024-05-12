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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пол Пирс считает, что Никола Йокич не входит в пятерку лучших «больших» в истории

«Карим Абдул-Джаббар, Шакил О’Нил, Хаким Оладжовун, Дэвид Робинсон. Думаю, что он обогнал Патрика Юинга.

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