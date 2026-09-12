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СПОРТПРЕССА

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Ирина Роднина: биография легендарной фигуристки

Ирина Роднина: биография легендарной фигуристки

Ирина Роднина: биография легендарной фигуристки СпортпрессаЕё рост составлял всего 152 сантиметра, а в детстве врачи были уверены, что она не доживёт до совершеннолетия.

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