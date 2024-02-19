Города под звездным небом

Французский фотограф Тьери Коэн (Thierry Cohen) создал серию фотографий «Темные города» (Darkened Cities), чтобы мы могли представить, как бы выглядело ночное небо в городах, если бы в них погасли все огни.
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