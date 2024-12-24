Словакия задействует газовые резервы при прекращении поставок из России

МОСКВА, 24 декабря, ФедералПресс. В случае перебоев с транзитом газа через Украину Словакия планирует использовать газовые запасы, которые составляют лишь около 50–60 % от необходимого объема, сообщил политолог МГУ им.
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