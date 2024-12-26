Порошенко заявил о риске потери Украины: главное за сутки

МОСКВА, 26 декабря, ФедералПресс. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что выборы в стране могут обернуться концом государства, действующий глава США Джо Байден приказал Пентагону увеличить военные поставки киевскому режиму, а премьер-министр Японии Сигэру Исиба провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским.
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