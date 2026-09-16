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Царьград

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Газпром и Роскосмос разработают СПГ для ракеты "Амур" к 2030 году

Газпром и Роскосмос разработают СПГ для ракеты "Амур" к 2030 году

"Газпром" и Роскосмос разрабатывают сжиженный природный газ высокой чистоты для ракеты "Амур", запланированной к созданию к 2030 году.

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