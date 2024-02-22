В России собрались защитить бизнес от пересмотра приватизации

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассказал о работе над поправками в законодательство, которые защитят от деприватизации активы добросовестных бизнесменов.
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