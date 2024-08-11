НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leonid PlиGin
    За допинг - баня? Какая? Русская, финская, турецкая? Невероятно!Погба о бане за д...
  • Eduard
    Нам это не интересно.Предлогаю вообще результаты этой "олимпиады" не признавать!Чемпион Олимпиады...
  • Dash45
    какой к хренм спорт!!!!!!!!!!!!!!!!!!«Галатасарай» пре...

Круговой про 1:2 с «Краснодаром»: «ЦСКА постоянно выбивал мяч непонятно куда. С такими командами нужно контролировать игру. Мы не справились с этим»

«Мы очень плохо начали первый тайм, мало контролировали мяч, постоянно выбивая его непонятно куда. С такими командами, как «Краснодар», нужно контролировать мяч и игру, а не выбивать мячи куда-то без толку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх